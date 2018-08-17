Sağlık Bakanlığı'ndan bulunamayan ilaçlar hakkında açıklama

Sağlık Bakanlığı, avro kurunda yaşanan yükselişe bağlı olarak bazı ilaçların bulunmasında sıkıntı yaşandığı haberleriyle ilgili açıklamada 'ithal ya da yerli herhangi bir ilaçla ilgili kurumumuza yansıyan genel bir tedarik problemi bulunmamaktadır' denildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "ithal ya da yerli herhangi bir ilaçla ilgili kurumumuza yansıyan genel bir tedarik problemi bulunmamaktadır" denildi.

Yükselen avro kuruna bağlı olarak ilaç depolarına yeni ürün girişi yapılmadığı haberleri üzerine yapılan açıklamada, Türkiye'de ilaç fiyatlarının avro kuruna göre düzenlendiği, avro kurunun bir önceki yılın ortalama avro değeri üzerinden her yıl bir kez hesaplandığı belirtilerek, "Yıl içerisinde avro değerinde yaşanan artış ilaç fiyatlarını etkilememektedir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada "Kurumumuz ilaçlar için aktif fiyatlandırma ve takip modeli uygulamaktadır. Piyasada bulunması kritik öneme haiz bir ürünün (tedavi alternatifi ya da eşdeğeri olmayan) sadece fiyatı nedeniyle piyasada yoksa girmesine asla müsaade edilmemektedir. Ülkemizde bulunan ithal ilaçların çoğunun muadili ise piyasada mevcuttur. Bugün itibariyle ithal ya da yerli herhangi bir ilaçla ilgili kurumumuza yansıyan genel bir tedarik problemi bulunmamaktadır" denildi.

