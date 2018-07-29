Sağlık Bakanlığı: Polis çağıran hekim açığa alındı

Giresun'da ilaç yazdırmak için gittiği sağlık merkezinde hekimle tartıştıktan sonra polisler tarafından ters kelepçe takılıp biber gazı sıkılan ve yerlerde sürüklendikten sonra yaşamını yitiren 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada polis çağıran hekimin açığa alındığı belirtildi.

Giresun’da eşinin ilaçlarını yazdırmak için gittiği sağlık ocağında tartıştığı doktorun "beyaz kod" vermesi üzerine gelen polislerin biber gazı sıkıp, ters kelepçe taktığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Yusuf Topal’ın ölümü sonrası, Sağlık Bakanlığı konu hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Giresun'da meydana gelen müessif olay neticesi hekim açığa alındı" denildi.

Giresun’da eşinin ilaçlarını yazdırmak için gittiği sağlık ocağında tartıştığı doktorun "beyaz kod" vermesi üzerine gelen polislerin biber gazı sıkıp, ters kelepçe taktığı sırada Yusuf Topal, kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti.

TTB: MESLEKTAŞIMIZ YASAL İŞLEM UYGULADI, TERS KELEPÇE VE BİBER GAZI İŞKENCEDİR

Öte yandan 24 Temmuz'da Giresun'da gerçekleşen olayla ilgili Türk Tabipler Birliği (TTB) de bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmasına karşı olduğumuz gibi, polisin güvenliği sağlama adı altında ciddi sağlık sorunlarına neden olan ve işkence olarak kabul edilen ters kelepçe ve biber gazı uygulamasına da karşıyız" denildi.

Meslektaşlarının yasal işlemleri uyguladığını belirteren TTB, "Sağlık sisteminden kaynaklı sorunların sorumlusu olarak sağlık çalışanlarının gösterilmesi son derece tehlikeli, yanlış ve haksız bir yaklaşımdır" dedi.