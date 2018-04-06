Sağlık Bakanı'ndan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangınla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Ahmet Demrican, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin, 'Yangından dolayı yaralı yok. Tüm hastalarımız en yakın hastanelere sevk edildi' dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Gaziosmanpaşa’da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek çıkan yangına ilişkin bilgi aldı. Yetkililerden bilgi alarak hastane içerisinde incelemelerde bulunan Bakan Demircan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yangının çıkmasının ardından hastaların tahliyesinde görev alan vatandaşlara ve hastane personelleri ile ciddi görev yapan itfaiye mensuplarına teşekkür ettiğini kaydeden Bakan Demircan, “Bir can kaybı olmadan böyle tehlikeli bir hadisenin üzerinden gelindi. Tüm hastalarımız ambulanslarla çıkarıldı. En yakın hastanelere sevk edildi. Yakınları hakkında bilgi almak isteyenler Alo 184'ü veya buradaki danışma ofisinde hastaları hakkında bilgi alabilirler” dedi. İLGİLİ HABER Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın