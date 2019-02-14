Sağlık Bakanı'ndan ilaç zammı açıklaması: Sektörle mutabık kalındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaca yapılan yüzde 26.4 zam oranıyla ilgili açıklamalar yaptı. Koca'nın açıklamaları, sağlık alanının nasıl piyasaya, sermaye gruplarına ve ilaç tekellerine teslim edildiğini gözler önüne serdi.

Sağlık Bakanı Koca, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sağlık alanının piyasaya, sermaye gruplarına ve ilaç tekellerine teslim edildiğini adeta itiraf eden Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 'GLOBAL ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİK' Her yıl tebliğ gereği şubat 15'e kadar güncellenmesi gereken ve 5 gün içinde uygulanması gereken bir düzenlemeden bahsediyoruz. Bu tebliğ gereği olan düzenlemede bir önceki yılın ortalama avro kuru üzerinden bir çarpanla güncelleme yapılıyordu. Yüzde 70'ti. Yeni dönemde sektör temsilcileri yerli ve global üreticilerle bir araya geldik. Bu süreçte en son dün bir araya geldik. 'ZAM 19'UNDAN SONRA GEÇERLİ OLACAK' Bundan sonra çarpan yüzde 70 değil sonraki yıllar için yüzde 60 olarak uygulanmasına karar verdik. Yüzde 60 uygulanma sonrası karşımıza yüzde 26.4 gibi bir güncellemeden bahsediyoruz. Sektörle mutabık kalındı. Tebliğ bugün yayınlandı. Bugün karşılığı olan yüzde 26.4 gibi bir karşılığı oldu. 19'undan sonra geçerli olacak. 'ŞEHİR HASTANELERİNİ MARKALAŞTIRMAK İSTİYORUZ' 41 ilaçla ilgili tüketimi yoğun olan euro kurundan bağımsız olarak güncellemeyi yapmıştık. Bu sıkıntı ortadan kalkmıştı. Bu alanda sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Vatandaşlarımızın yaşadığı sorun olduğunda bizimle iletişime geçmelerini istiyorum.

Biz şehir hastanelerini sağlık üssü olarak konumlandırmak istiyoruz. Her geçen gün markalaştırmak istiyoruz. Bilkent Şehit Hastanesi'nde 8 branş hastanesinin toplam yatak kapasitesi 3 bin 623 olacak. İLGİLİ HABER İlaca yüzde 26,4 zam