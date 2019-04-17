Sağlık Bakanı'na kanser aşısı sorusu: Küba'da 1 dolar olan aşı Türkiye'de neden 2 bin 800 dolar?

Küba'da fiyatı 1 dolar olan kanser aşısının Türkiye'de 2 bin 800 dolardan satılması TBMM gündemine geldi. HDP'li vekil Kerestecioğlu, Sağlık Bakanı'na bunun nedenini sordu.
soL - Haber Merkezi
Çarşamba, 17 Nisan 2019 15:05

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu; Küba'da fiyatı 1 dolar olan kanser aşısının Türkiye’de yüksek fiyata satılması hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. 

Kerestecioğlu, verdiği soru önergesine ilişkin şunları söyledi: "2012 yılında Küba Moleküler İmmunoloji Merkezi'nde geliştirilerek dünya genelinde milyonlarca kanser hastasına umut olan kanser aşısı, Bakanlığınızın girişimiyle resmi kanallarla Küba’dan ithal edilmeye başlanmıştır. Ne var ki, akciğer kanseri tedavisinde kullanılan ve pek çok başka kanser türü üzerinde de etkili olduğu düşünülen bu aşının maliyeti Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmamaktadır. Üstelik Küba’da 1 dolara satılan ve aşıyı karşılayacak maddi imkanları olmayan hastalara ücretsiz verilen aşının Türkiye’deki hakları HASBİOTECH firması tarafından satın alınmış ve aşı ülkemizde 2 bin 800 dolardan piyasaya sunulmuştur. İki haftada bir doz şeklinde ve beş defa uygulanması gereken aşı tedavisini uygulamak isteyen yurttaşlar, yalnızca aşı için 14 bin dolar ödemek durumunda kalmaktadırlar. Aşının bu kadar yüksek fiyatlara satılması, aşıyı bulan bilim insanlarının ve Küba sağlık sisteminin prensiplerine de aykırıdır."

Kerestecioğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtaması istemiyle şu soruları yöneltti: 

  • İnsan hayatı için kritik önem taşıyan bu aşı neden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmamaktadır?
  • İlacın fiyatı neden 1 dolardan 2800 dolara yükselmiştir? İlacı Küba’dan Türkiye’ye bozulmadan getirmek için kullanılan soğuk hava zinciri maliyeti ilacın fiyatını 1 Dolar’dan 2800 dolara çıkaramayacağına göre, ilaç fiyatlarını belirlemekle sorumlu Bakanlığınız insan sağlığı üzerinden haksız kazanç sağlanmasına neden müsaade etmektedir?
  • Küba’dan getirtilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan diğer ilaçların Küba ve Türkiye fiyat farklılığı ne kadardır? Söz konusu ilaçların haklarını satın alan özel firmalar kanser aşısında olduğu gibi astronomik karlarla satış yaparak kamuyu zarara uğratmakta mıdır? İthal edilen tüm ilaçların aracı firma fiyatlarını şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor musunuz?