Sağlık Bakanı'dan 'Aile hekimleri hacamat yapacak' iddialarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, aile hekimlerinin hacamat yapacağı haberlerine ilişkin, 'İnsanoğlu yeryüzüne geldiği günden beri sağlık sorunları ile mücadele etmiştir. Bunlara bek çok çareler üretmiştir. Geleneksel ve modern tıp diye ayırmaya gerek yok. Şu anda geldiğimiz tıp bilimsel tıptır” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Danışma Kurulu Toplantısı'na katılan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Aile hekimlerinin hacamat yapacağı konusunda çıkan haberlere ilişkin açıklama yapan Bakan Demircan, "Bunlar spekülatif şeyler. İnsanoğlu yeryüzüne geldiği günden beri sağlık sorunları ile mücadele etmiştir. Bunlara bek çok çareler üretmiştir. Geleneksel ve modern tıp diye ayırmaya gerek yok. Şu anda geldiğimiz tıp bilimsel tıptır. Ama bu güne kadar ki tecrübelerimizi yok saymanın anlamı yok. Bu tecrübeleri bilimsel zeminde değerlendiririz. Bunlardan istifade edebileceklerimiz varsa elbette onlardan yararlanmak kadar akılcı bir yol olmaz. Türkiye'de geleneksel tıpla ilgili uluslararası bir kongre düzenliyoruz. 19 Nisan'da İstanbul'da. Eskiden yapılmış bu gün bize garip gelen bir takım uygulamalar olmuştur. Ama onlardan bir ikisini öne çekip böyle büyük ve ciddi bir çalışmayı magazinel tarafta tutmamak lazım. Bu çok ciddi bir çalışma" şeklinde konuştu.