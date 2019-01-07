Sağlık Bakanı: Mevzuat haricinde sağlık raporu düzenlenmeyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mevzuat haricinde sağlık raporu tanzimi yapılmaması için gerekli düzenlemelerin başladığını, sağlık raporlarının standartlaştırılarak sayısının azaltılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mevzuat haricinde sağlık raporu tanzimi yapılmaması için gerekli düzenlemelere başlanmıştır. Rapor sayısı azaltılacak ve standart hale getirilecek" dedi.

Yazılı açıklama yapan Bakan Koca, çeşitli kurumların, sürücü, askerlik, sağlık, spor lisansı, av tüfeği alabilir raporu gibi sağlık raporları haricinde, mevzuatta tanımlı olmadığı halde çeşitli raporlar talep ettiklerini belirtti.

Mevzuat harici istenen sağlık raporu çeşidinin 200'den fazla olduğunun belirlendiğini bildiren Koca, "Bunlar arasında satranç oynayabilir, mendil kapmaca oynayabilir, okul gezisine katılabilir, belediye kurslarına katılabilir, temizlik personeli olabilir gibi çeşitli eğitim ve faaliyetlere katılma veya bazı görevleri yapma gibi durumlarda istenen raporlar sayılabilir” ifadesini kullandı.

Mevzuatta yer almayan rapor taleplerinin aile hekimleri üzerinde iş yükü oluşturduğunu söyleyen Koca, “Diğer devlet kurumları ile Bakanlığımızın yaptığı çalışmalarda bu tür raporların talep edilmemesi hususunda ön mutabakat sağlanmıştır. Mevzuat haricinde rapor tanzimi yapılmaması için gerekli mevzuat düzenlemelerine başlanmıştır. Bu süreç neticesinde, raporların nüshaları ihtiyaç halinde e-Nabız üzerinden de temin edilebilecektir. Kısa sürede uygulamaya geçireceğimiz düzenlemelerle rapor sayısı azaltılacak ve standart hale getirilecektir” dedi.