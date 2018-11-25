Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de tek tip sigara uygulaması devreye girecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Şiddet konusuyla ilgili son 4 yılın istatistiklerine baktığımızda günlük 10-11 fiziksel şiddet olduğu, sözlü şiddet bunun 3 katı kadar olduğu bir dönemdeyiz' diye konuştu. Koca, 'tek tip sigara' ve 'şehir hastaneleri' ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Şehir hastanelerini üniversiteler hastanesi yapmayı planladıklarını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir hastanelerinde hasta garantisi konusunda yanlış kanılar var. Şehir hastanelerinde ne Sağlık Bakanlığı ne de Hazine va Maliye Bakanlığı hiçbir şekilde borç üstlenim anlaşması imzalamamıştır" dedi.

CNN Türk'te yayınlanan Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in sorularını cevaplayan Bakan Koca, sigarada tek tip paket uygulamasına geçileceğini duyurdu.

'GÜNLÜK 10-11 FİZİKSEL ŞİDDET OLUYOR'

Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sağlık çalışanlarının çok önemsediği yıpranma payı söz konusuydu. Son düzenlemeyle birlikte o da yürürlüğe girmiş oldu. Sağlık çalışanlarımızın çok önemli olduğunu, onların memnuniyetinin önemli olduğunu bilerek çalışmalarımızı yaptık. Şiddet konusu da çok önemli bir madde.

Şiddet kabul edilemez bir durum. Şiddet konusuyla ilgili son 4 yılın istatistiklerine baktığımızda günlük 10-11 fiziksel şiddet olduğu, sözlü şiddet bunun 3 katı kadar olduğu bir dönemdeyiz. Bu konuyla ilgili bir düzenlemenin gerekliliği gündemdeydi, bir düzenleme yapılması gerekiyordu.

Temelde toplumsal bilinçlendirmenin olması gerektiği kanaatindeyim. Fiziksel şartların daha da düzgün olması gerektiğini düşünüyorum. Çalışanlarımızın yorgunluğunu, yüklerinin azaltılması gerektiğini düşünüyorum. En son olarak asayiş tedbirinin devreye girmesi gerekebilir."

'ŞİDDET UYGULAYAN KARAKOLDA SERBEST BIRAKILAMAYACAK'

"Herhangi bir şiddet olayında şikayete konu olmadan, yani kamu davası gibi yakalanması düşünülüyor. Eskiden yakalandığında serbest bırakılıyordu. Artık karakoldan serbest bırakılmayıp, mahkemeye sevk edilecek. Karakolda serbest bırakılamayacak.

Cezaların ötelendiği, paraya çevrildiği olayları çok görüyoruz. Şimdilik bu konuda bir düzenleme yok. Ancak bu konuda adalet sisteminde genel bir düzenlemenin yapılması gerektiği kanaatindeyim. Bu olayı da yer yer gündeme getirmeye çalışıyoruz.

Devlet hastanelerinde 107 bin yatak vardı. Bunların sadece 7 bini nitelikliydi. Hastanelerimizin ömrü ortalama 48 yıldı. Yani depreme dayanıklılık açısından ve hizmet açısından yeterli değildi. Bizim göreve geldiğimiz dönemde bu süre 17 yıla indi. 2023 yılında hastanelerimizin toplam yatak kapasitesi 150 bin olması ve tamamının nitelikli olması hedeflendi. Şehir hastanelerini bir hastane şehri gibi planlıyoruz. Bölgesinden en üst seviyede hizmet verilebilecek şekilde olmasını istiyoruz.

Kanun tasarısında çok gündeme gelmedi. Bundan sonraki dönemde birden fazla üniversite ile işbirliği ile birlikte kullanım protokolü yapabiliyor olacak. Birçok markalaşmış ünversitelerimizle işbirliği yapabiliyor olacak. Şehir hastanelerini üniversiteler hastanesi haline getirecek yapıyı kurmuş olacağız. Özellikle üniversitelerle işbirliği içinde çalışılacak ve birlikte kullanım sağlanacak."

'HASTA GARANTİSİ' KONUSU

"Şehir hastanelerinde hasta garantisi konusunda yanlış kanılar var. Buradan çok net ifade ediyorum. Şehir hastanelerinde ne Sağlık Bakanlığı ne de Hazine va Maliye Bakanlığı hiçbir şekilde borç üstlenim anlaşması imzalamamıştır. Şehir hastanelerinde muayene veya poliklinik hizmetlerin de ne de ameliyat doluluk oranında ne yatak doluluk oranında ne hasta sayısında herhangi bir garanti yoktur.

Şehir hastanelerinde arsaların firmalara ücretsiz verldiği iddiaları söz konusu değil. Yapılan sadece şu, üst kullanım hakkı 25 yıl için veriliyor. Mülkiyeti tamamen bizde. Süre sonunda bina ve içerisindekiler dahil her şeyiyle bize devredilecek."

'SAĞLIKTA TASARRUFU DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUZ'

"Sağlıkta tasarrufu düşünmek istemiyoruz. Biz ancak israfta tasarrufu yapabiliriz. Özellikle ameliyatların yapılıp yapılmadığı konusu gündem oluyor. Geçen yıl 13.5 milyon ameliyat yapıldı. 2018'de ise yüzde 11 artışla 14.7 milyon civarında gerçekleşmiş olacağını öngörüyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar geniş sağlık sigortası yok. Tüm vatandaşlarını doğduğundan itibaren kapsayan tek ülkeyiz. Buna rağmen salık harcamalarımız da OECD ortalamasının çok altında.

Bir diğer önemli konuda ilaç konusu. Ruhsatı olan her ilaç sigorta kapsamında. Ruhsatlı ilaçların hepsini mutlak olarak ödüyoruz. Bir şekilde literatürde ve hekimin uygun gördüğü ilacı dışarıdan temin ederek ödüyoruz.

İlaç firmaları dövizdeki dalgalanmayı kullandı."

'TEK TİP SİGARA' UYGULAMASI

"Türkiye'de tek tip sigara uygulaması devreye girecek. Tek tip, tek renk, logo yok ve ismi yüzde 5'i geçmeyecek. Üzerinde uyarıların olduğu bir kanun maddesiydi. Genel Kurul'dan geçti yakında yasalaşacak."