Sağlık Bakanı Koca: Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Kartal'da çöken binada yaşamını yitirenlerin sayısının 15'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nda yaşamını yitirenlerin sayısının 15'e yükseldiğini açıkladı. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi gören yaralıları ziyaret eden Koca, 13 yaralıdan yedisinin yoğun bakımda olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı, yoğun bakımdaki bazı hastalar hakkında konuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının AFAD'ın koordinasyonunda son hızla devam ettiğini söyledi.