Sağlık Bakanı Koca: İlaçta yüzde 54, aşıda yüzde 100 dışa bağımlıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin ilaçta yüzde 54, aşıda yüzde 100 dışa bağımlı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak'ı ziyaretinin ardından partisinin belediye başkan adayı tanıtım ve proje toplantısına katıldı.

Koca, "Dışa bağımlılığımızın yoğun olduğu özelikle sağlık sektöründe ki ilaçta yüzde 54, malzemede yüzde 82, cihazda yüzde 84, aşıda yüzde 100'e yakın bağımlılığımızın olduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz. Önümüzdeki dönemde en büyük sorumluluk olarak gördüğümüz yerlileşme ve millileşmeyi 2023'e kadar; bu bağımlılığı en az yüzde 50 oranında azaltan, aşıyı yüzde 100 yerlileştiren bir dönem olarak tamamlamayı düşünüyoruz'' dedi.