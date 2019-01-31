Sağlık Bakanı: İlaç stoklandığı tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç stoklandığını duyurdu.
Koca, "Son 10 günde sahada yapılan denetmlerde 42 üretci, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı tespit edildi" açıklamasında bulundu.
İLAÇ KRİZİ YAŞANIYOR
İlaç fiyatlarını belirleyecek yeni kurun belirleneceği 19 Şubat öncesi büyük bir ilaç krizi yaşanıyor.
Firmalar ve ecza depoları birçok ilacı fiyatların yükselmesini beklediği için elde tutarken, hastalar ilaçlara erişemiyor.
Türkiye Eczacılar Birliği de 2018 değerlendirme raporunda 140 ilaca ulaşmakta güçlük çekildiğini duyurmuş, bu konuda önlem alınması talebini dile getirmişti.