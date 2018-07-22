Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanması talep edilen Safiye İnci'nin savunması ortaya çıktı.

Ankara Başsavcılığı'nca Anıtkabir'de çektiği videoda Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve ardından gözaltına alınan Safiye İnci, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İnci'nin gözaltı sonrası ifadesi ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Safiye İnci, ifadesinde Anıtkabir'e halasının ve kuzenlerinin ısrarı üzerine gittiğini söyleyerek, "Ben kendim gitmek istemiyordum" dedi.

Videoyu kendi isteğiyle çektiğini, kimsenin zorlamadığını ve kimseden yardım almadığını belirtti.

Özür videosunu kendisinin çekmediğini belirten Safiye İnci, "Halam ve kuzenlerim videoyu kaldırmam için beni uyardılar. Ben de 5 dakika içinde kaldırdım ardından ailem tarafından özür videosu çekmem yönünden uyarıldım. Ancak ben hiçbir anlam ifade etmeyeceği ve videonun çoktan yayılmış olduğundan dolayı çekmek istemedim. Ben çekmeyince kuzenim benim adıma özür videosunu çekip kendi hesabından Instagram hesabından büyük sayfalara attı. Video içeriğinde kullandığım ifadelerden dolayı çok pişmanım bunun suç olduğunu bilmiyordum. Herkesten çok özür diliyorum" dedi.