Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret videosu çeken Safiye İnci tutuklandı.

Anıtkabir'de, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İnci, Anıtkabir'de çektiği videoda, "Atatürk'ü zerre kadar sevmiyorum. Türkiye'yi de Atatürk kurtarmadı. Atatürk, Tayyip'in boku bile olamaz" demişti.

ÖZÜR DİLEDİ

İnci, verdiği ifadede,özür videosunu kendisinin çekmediğini belirtmiş, "Halam ve kuzenlerim videoyu kaldırmam için beni uyardılar. Ben de 5 dakika içinde kaldırdım ardından ailem tarafından özür videosu çekmem yönünden uyarıldım. Ancak ben hiçbir anlam ifade etmeyeceği ve videonun çoktan yayılmış olduğundan dolayı çekmek istemedim. Ben çekmeyince kuzenim benim adıma özür videosunu çekip kendi hesabından Instagram hesabından büyük sayfalara attı. Video içeriğinde kullandığım ifadelerden dolayı çok pişmanım bunun suç olduğunu bilmiyordum. Herkesten çok özür diliyorum" demişti.

GÖKÇEK'İN KISA SÜREN YALANI

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'ye ilişkin, "Yalancının mumu yatsıya kadar da yanmıyor. Kız ODTÜ’lü... çarşafla ilgisi filan yok... Tam bir provakatör... İşte normal yaşantısı ve çarşaflı hali" demiş, paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıkınca gelen tepkiler sonrasında özür dilemek zorunda kalmıştı.