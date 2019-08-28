Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin AKP’den istifa etti. Ergin'in Ali Babacan'ın kuracağı belirtilen partiye katılacağı öne sürülüyor.

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin AKP’den istifa etti.

Independent Türkçe'nin ulaştığı Sadullah Ergin, bir süre önce istifa ettiğini doğruladı. Ergin ne zaman istifa ettiğine yönelik soruya ise "Bu soruyu pas geçelim" diye yanıt verdi.

Ergin konuyla ilgili bir açıklama yapmayacağını söyledi.

2011-2013 yılları arası Adalet Bakanı olan Ergin 22., 23. ve 24. dönemlerde Hatay milletvekili olarak TBMM'de bulunmuştu.

Sadullah Ergin’in ismi, Ali Babacan’ın kuracağı ileri sürülen yeni partiye katılacaklar arasında geçiyordu.