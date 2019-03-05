SADAT'tan eski askerlere 4 bin dolar maaş teklifi

SADAT hakkında gündeme gelen bir başka iddia ise, Somali’de çalışmalara başladığı yönünde. Edinilen bilgilere göre; SADAT, Somali’de eğitim vermek için eski SAT komandolarına iş teklifi yapıyor. Eğitimlerin Eylül – Ekim ayında başlayacağı ve 4 bin dolar maaş verileceği söyleniyor.

Uluslararası Savunma Danışmanlık Ticaret Şirketi (SADAT) dönem dönem ülke gündemine geliyor.

SADAT'ın kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, 15 Temmuz'un ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına getirildi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen yıl yaptığı açıklamada, SADAT'ın Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları kurulduğunu duyduklarını belirtmişti. Ancak SADAT yönetimi, Akşener’in iddialarının doğru olmadığını savundu.

SOMALİ’DE ÇALIŞMALAR

SADAT hakkında gündeme gelen bir başka iddia ise, Somali’de çalışmalara başladığı yönünde. Edinilen bilgilere göre; SADAT, Somali’de eğitim vermek için eski SAT komandolarına iş teklifi yapıyor. Eğitimlerin Eylül – Ekim ayında başlayacağı ve 4 bin dolar maaş verileceği söyleniyor.

Odatv’ye bilgi veren kaynaklar, 28 Şubat sürecinde TSK’dan ihraç edilen, bir güvenlik şirketinin yöneticisi olan M.N.E.’nin işe alım sürecinde aracı olduğunu belirttiler.

Somali’deki işin başında ise eski SAT Astsubay M.E.K.’nin olduğu ileri sürüldü.

'SOMALİ’DEN YETKİLİ SADAT’TAN ÜS KURMASINI TALEP ETTİ'

SADAT’ın kurucusu Tanrıverdi, 19 Şubat 2018’de yaptığı açıklamada Somali’yle ilgili iddialara ilişkin şunları söylemişti:

“Somali’de de silahlı kuvvetlerimiz oraya gitmeden önce Somali’den bir yetkili SADAT’tan orada bir üs kurmasını talep etti. Sonra silahlı kuvvetlerimiz gidince bize ihtiyaç kalmadı. Zaten biz silahlı kuvvetlerimiz olmadığı, ulaşamadığı yerlere hizmet verelim demiştik. Silahlı kuvvetlerimiz şimdi oraya hizmet verecek bir üssü kurdu.”