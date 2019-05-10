Sabancı Holding net karda Koç Holding'i geçti: Patronların ekonomisi tıkırında

Sabancı Holding konsolide ana ortaklık net karı, 2019 yılının ilk üç ayında 1 Milyar 57 Milyon TL olarak gerçekleşti. Koç Holding'in ilk çeyrekte ana ortaklık payı net dönem karı ise 779 milyon TL oldu.

Sabancı Holding'in ilk çeyrek net kârı 1.06 milyar TL olarak açıklandı. Şirketin geçen yıl aynı dönem net kârı 1.07 milyar TL olmuştu. KAP'ta yer alan finansal tablolara göre şirketin satış hasılatı 2019 birinci çeyrekte 4.3 milyar TL olurken, geçen yıl aynı dönemde hasılat 3.4 milyar liraydı. Holdingin konsolide satışları ise aynı dönemde yüzde 32 artışla 14.9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Zorlu ekonomik koşullara rağmen, stratejik ve dengeli portföyümüz ve güçlü kurumsal yönetim anlayışımız sayesinde başarılı finansal sonuçlar elde ettik. Var olduğumuz sektörlerdeki konumumuz ve ihracata yönelmemiz de bu dönemi hedeflerimizle uyumlu şekilde tamamlamamıza katkı sağladı” dedi.

Göçmen’in verdiği bilgilere göre Sabancı Holding’in konsolide satışları, 2019 yılının ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %32 artarak 14 Milyar 951 Milyon TL oldu.

Holding’in toplam varlıkları 2019 yılının ilk üç ayı itibari ile 405 Milyar 288 Milyon TL’ye ulaşırken; toplam konsolide ana ortaklığa ait özkaynakları ise 29 Milyar 387 Milyon TL oldu.