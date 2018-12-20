Sabah'tan Ekrem İmamoğlu iddiası: Koç'un adayı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Ekrem İmamoğlu'nu göstermesinin ardından ilginç bir iddia gündeme geldi.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Ekrem İmamoğlu'nun Koç ailesi tarafından CHP'ye önerildiğini ileri sürdü.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"31 Mart'taki yerel seçimler için sufle veren oldu mu" diye düşünürken Kemal Kılıçdaroğlu'nun Koç ailesiyle görüşmesi açığa çıktı. Ondan sonra da İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için Ekrem İmamoğlu adı ortaya atıldı. CHP kulislerinde, bu kez sufleyi verenin 'sermaye' olduğu konuşuluyor.

Koç ile İmamoğlu arasındaki ilişki nereden geliyor derseniz…

Ekrem İmamoğlu'nun Koç ailesiyle uzun zamandır 'iyi' (!) ilişkileri olduğunu duymuştum. Onu, bir gün merhum Mustafa Koç'un yanında, diğer gün Rahmi Koç'un ofisinde, öteki gün Koç'un fabrika ya da vakıf açılışında görüyordum. Aileyle ilişkileri belediye başkanlığıyla iyice pekişmişti.

