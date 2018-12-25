Sabah yazarı Tuna: Metin Akpınar'a geçmiş günlerin hatırına sahip çıkalım

Sabah yazarı Salih Tuna, Halk TV'de söylediği sözler nedeniyle hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla soruşturma açılan ve dün polis eşliğinde adliyeye götürülen sanatçı Metin Akpınar'a, 'geçmiş günlerin hatırına sahip çıkılması' gerektiğini söyledi.

Salih Tuna, "Metin Akpınar'a sahip çıkalım" başlığıyla yayımlanan yazısında "Daha birkaç hafta evvel bu köşecikte dercettim; 'Eleştirinin olmadığı yerde, hadi 'putlaştırma' demeyelim, 'yozlaşma' başlar. Yanlışa yanlış demezseniz, 'pazarlama elemanına' dönüşürsünüz de haberiniz olmaz'" ifadesini kullandı.

"Hülasa, eleştiri şart; lakin, bu saygısızlıklar, bu hakaretler, bu tehditler nedir birader?! Malum sosyoloji algı operatörleriyle öyle zehirlendi ki, herhangi bir konuda yanılıp da Erdoğan'ın hakkını teslim ettiniz mi anında üzerinizi çizerler" diyen Tuna, şöyle devam etti:

"Hakkını teslim etmek ne ki… Mehmetçiğin teröre karşı verdiği savaşa 'saray savaşı' yerine 'vatan savaşı' derseniz, baştan beri 'Erdoğan muhalifi' olsanız da şansınız yok! Muharrem İnce, "Adam kazandı" dediği için siyasi şizofrenlerin lincine nasıl maruz kaldı unuttunuz mu? Öyle zehirlenmiş bir sosyoloji ki bu… 'EURO 2024 Türkiye'ye verilmesin' veya 'Türkiye'ye yatırım yapmayın' diyenler alkışlanırken… 'Hepimiz aynı gemideyiz' diyen Erdal Beşikçioğlu'nu linç edebiliyorlar."

'AKPINAR'A SAHİP ÇIKALIM'

Tuna yazısını şöyle sürdürdü:

"Erdoğan nefretiyle malul hale getirilen bu sosyolojiden alkış almanın en kestirme yolu, Erdoğan'a hakaret etmekten geçiyor. Şayet alkışlara müptela, eski bir şöhretseniz… Başkan Erdoğan'a saygısızlık yaptınız mı hem alkışı kapar hem "kahraman" ilan edilir hem de seksenine merdiven dayamış olduğunuz halde gündeme gelirsiniz. Sonra da savcılıkta, 'mizah yaptım'diyerek kendinizi savunursunuz.

Menderes'i asan darbelerden bahisle, 'bakalım darısı kimin başına' demek artık nasıl mizahsa? Bu mizahı… FETÖ'nün firari yazarları Kerim Balcı'lar, Osman Özsoy'lar 15 Temmuz gecesi yapmıştı. Bedelini de 250 canımızı toprağa vererek ödedik. Kahramanlık… Mahalle baskısına ve linç edilme riskine rağmen müstevlilerin 'diktatör' diyerek çemkirdiği, 15 Temmuz'da bu aziz vatanı FETÖ işgalinden 'ölümüne' kurtaran Erdoğan'a sahip çıkmaktır.

Pensilvanya ve Kandil'le ağız birliği içinde çemkirmek değil. Metin Akpınar'a geçmiş günlerin hatırına sahip çıkalım; 'mahalle baskısından' veya 'zehirlenmiş sosyolojinin' ayartmasından kurtaralım. Gazlayıp da ahir ömründe daha fazla zillete duçar olmasına neden olmayalım, yazıktır."