Sabah muhabiri: Kılıçdaroğlu'na saldıran Sarıgün'ün talihsizliği kameralara yakalanması

Sabah muhabiri Nazif Karaman, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün'le ilgili olarak 'En büyük talihsizliği kameralara yakalanmış olması' dedi.

Sabah muhabiri Nazif Karaman, A Haber'de katıldığı canlı yayın sırasında Ankara Çubuk'ta düzenlenen cenaze töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan Osman Sarıgün'le ilgili olarak "Osman Sarıgün’ün buradaki en büyük talihsizliği kameralara yakalanmış olması" dedi. A Haber’de "Canan Barlas ile Gündem" programına katılan Sabah gazetesi muhabiri Nazif Karaman'ın ifadeleri şu şekilde:

Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişiminde gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i dün serbest bırakılmıştı. Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı sırada kameralara yansıyan Osman Sarıgün'ün gözaltı süresi ise savcılık sorgusu ardından uzatılmıştı. İLGİLİ HABER Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan savcılığa sevk edildi