Sabah istedi, Deniz Çakır'a yargılama yolu açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP medyasının hedef göstermesinin ardından hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verilen Deniz Çakır'a yeniden yargılama yolu açıldı.

Bir AVM’de türbanlı kadınlarla tartışma yaşayan, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP medyası tarafından hedef gösterilen Deniz Çakır hakkında açılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti.

Takipsizlik kararının ardından geçtiğimiz günlerde Sabah gazetesi tarafından yeniden hedef alınan oyuncu Çakır'a yeniden yargılama yolu açıldı.

Yine Sabah'ta yer alan habere göre, Deniz Çakır hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan verilen takipsizlik kararı, itiraz sonucu kaldırıldı.

Böylece savcılık, Çakır hakkında TCK'nın 125/3-b maddesi uyarınca yürütülen 'dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret' suçu yanı sıra, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan da soruşturmaya devam edecek.

HÜRRİYET KARARI ÇOKTAN VERDİ

Öte yandan konuya ilişkin Hürriyet'in internet sitesinde yer alan haberde, "Bir AVM’de başörtülü kızları taciz eden oyuncu Deniz Çakır hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan verilen takipsizlik kararı, mağdurların itirazı sonucu kaldırıldı" ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.