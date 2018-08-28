Sabah gazetesinden Derya Köroğlu açıklaması

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yayımlanan röportaj sonrası Derya Köroğlu, haberde yer alan ifadeleri yalanlamıştı. Sabah gazetesi bugün Köroğlu'nu hedef alan bir açıklama yaptı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesine röportaj veren Yeni Türkü grubundan Derya Köroğlu, haberde yer alan ifadeleri yalanmış, "inanmayın" demişti.

Köroğlu'nun yaptığı açıklama sonrası bugün Sabah gazetesinde bir açıklama yer aldı.

Açıklamada Köroğlu hedef alınırken, “Tuba Kalçık sordu, Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu içtenlikle soruları yanıtladı. O ne istediyse röportaja o cümleler kondu. Sosyal medyada linç timi devreye girince Köroğlu birden çark edip Günaydın’a söylediklerini inkar yolunu seçti. Yılların sanatçısı, bu tutumuyla hem kendini bitirdi, hem de gazeteciliğe ayıp etti” denildi.