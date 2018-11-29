Sabah gazetesinde dikkat çeken Binali Yıldırım yazısı: Bazı rezervler olduğu sır değil

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile uzun süredir problem yaşadığı ileri sürülen TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığı konusunda da Albayrak krizi yaşanıyor. Berat Albayrak'ın kardeşinin yönetiminde yer aldığı Sabah gazetesinde, 'Binali Yıldırım'ın ismi hemen her çalışmada önde çıksa da bazı rezervler olduğu sır değil' ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması beklenen TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylık sürecinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile gerilim yaşadığı ileri sürüldü.

Daha önce Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık görevinden alınmasının ardından Albayrak ile girdiği başbakanlık yarışını kazanan Yıldırım'ın, İstanbul adaylığı için tenzili rütbe ve liste itirazları olduğu iddiası gündeme gelmişti.

Bu tartışmaların sürdüğü bir aşamada Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu Turkuaz Medya'ya bağlı Sabah gazetesinde dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ismi hemen her çalışmada önde çıksa da bazı rezervler olduğu sır değil" derken, "Protokoler konuların yanı sıra ilçe belediyeleri, belediye meclisi ve belediye yönetimi dengesi bir çözüme kavuşturulabilir. Burada mühim olan, 'kişiye özel çözüm' algısının doğmamasıdır" ifadelerini kullandı.

Müderrisoğlu'nun bu yazısı Berat Albayrak'ın Binali Yıldırım'a itirazları olarak yorumlandı.