Sabah gazetesi yalan haber nedeniyle Kılıçdaroğlu'na 1 TL ödeyecek

MİT tırları davasına ilişkin yalan haber yaptığı gerekçesiyle Sabah Gazetesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 1 TL’lik tazminat ödemeye mahkum edildi.

Sabah gazetesi, yaptığı yalan haber nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 1 TL’lik tazminat ödeyecek.

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sabah Gazetesi’nin MİT tırları olarak bilinen olayla ilgili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz konusu dosyayı dönemin Zaman Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ekrem Dumanlı’dan aldığı yönündeki haberi hakkında görülen davanın sonucu aktarıldı.

Açıklamada davada, Sabah Gazetesi’nin yalan haber yaptığı karara bağlanırken, gazetenin Kılıçdaroğlu’na 1 TL tazminat ödemeye mahkum edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada şöyle denildi: