Sabah baskın yapılmıştı: Gazeteye kayyum atandı

Bugün baskına uğrayan Özgürlükçü Demokrasi gazetesine kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Özgürlükçü Demokrasi gazetesine baskın yapılarak, 21 kişi gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde gazeteye kayyum atandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 21 kişinin gazete ve matbaa çalışanları olduğu açıklanmıştı.

Gazete ve matbaada arama yapılırken, gözaltına alınanlar hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından işlem yapılacağı belirtildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında, yine savcılığın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği'nce gazeteye ve matbaaya kayyum atandığı öğrenildi.