Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

CHP listelerinden seçime giren altı Saadet Partili'den üçü milletvekili seçilmişti ancak yurtdışı oylarının Türkiye geneline yansıtılması sonucu bu sayı ikiye indi.

CHP listesinden Meclis'e giren SP'li Abdulkadir Karaduman

Haber Merkezi