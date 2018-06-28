Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

CHP listelerinden seçime giren altı Saadet Partili'den üçünün milletvekili seçildiği açıklanmıştı ancak yurtdışında kullanılan oyların Türkiye geneline yansıtılmasının ardından TBMM'ye giren Saadet Partili sayısı ikiye düştü.
Kesin olmayan sonuca göre, İstanbul 3. Bölge 9. sıra adayı Nazır Cihangir İslam ile Konya 2. sıra adayı Abdulkadir Karaduman, CHP listelerinden milletvekili seçilen isimler oldu.
İstanbul 1. Bölge 11. sıra adayı Hüseyin Emre Bağce ise yurtdışı oylar nedeniyle milletvekili seçilemedi.