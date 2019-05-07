Saadet Partisi'nin İstanbul adayından açıklama

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi'nin İstanbul adayı olan Necdet Gökçınar, seçimlerin iptaline ilişkin 'Biz kendi başımıza aday olmuş değiliz. Genel Merkezimizin ve parti teşkilatımızın teveccühü ile aday olduk. Dolayısıyla bizim burada seçimlere tekrar katılma yönünde bir karar çıkacak. Ben öyle umuyorum en azından. Fakat tabi bu bir netice değil. Yarınki toplantıdan sonra belli olacak' dedi.

Saadet Partisi 31 Mart yerel seçimleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, YSK'nin seçimleri iptal kararı ardından açıklama yaptı.

Konuya ilişkin açıklamasında Saadet Partisi'nden gelecek kararı beklediğini söyleyen Gökçınar, "ben hazırım partimin kararını bekliyorum" dedi.

İstanbul seçimlerinde 'tekrar aday olacak mısınız?' sorusuna Gökçınar, şu açıklamayı yaptı:

"Biz kendi başımıza aday olmuş değiliz. Genel Merkezimizin ve parti teşkilatımızın teveccühü ile aday olduk. Dolayısıyla bizim burada seçimlere tekrar katılma yönünde bir karar çıkacak. Ben öyle umuyorum en azından. Fakat tabi bu bir netice değil. Yarınki toplantıdan sonra belli olacak. Biz tabiki terimizi soğutmamışken çıkıp tekrar çalışmalarımıza devam edeceğiz."

YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptal etmesini olumlu görmediği söyleyen Gökçınar, şu şekilde ifade etti:

"Şu anda bir kesin açıklama yapacak değilim. Ancak şu kadarı var ki seçimlerin yenilenmesi önümüzdeki seçimlerin ne olacağı konusunda da bir fikir veriyor. Aynı YSK ile biz bu seçimleri yapacaksak o zaman seçim yapmak neye yarıyor, vatandaşın kafasında bir şüphe uyanıyor. Malesef ben yaşadığımızı siyasi tarihimiz açısından çok olumlu değerlendirmiyorum sonucu ne olursa olsun"