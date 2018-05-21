Saadet Partisi'nin aday listesi belli oldu

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Kendi adaylarımızı kendi listemizden gösterdik. CHP listesi ile ilgili bir çalışmamız olmadı" dedi.

Saadet Parti milletvekili listesinde ilk göze çarpar isimler HDP’den ayrılan Altan Tan, eski AK Partili Ahmet Faruk Ünsal, eski DYP’li Faris Özdemir ile Ergenekon operasyonları sürecinde gözaltına alınıp tutuklanan emekli hakim Tanju Güvendir oldu. Saadet Partisi’nin (SP) Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim ettiği milletvekili aday listesinde sürpriz isimler yer aldı. ESKİ DYP’Lİ FARİS ÖZDEMİR HDP’den ayrılan Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, SP’nin İstanbul 3. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Bölgenin etkin isimlerinden eski DYP milletvekillerinden Faris Özdemir Batman’dan, eski AK Parti milletvekili Ahmet Faruk Ünsal da SP’den aday oldu. Ünsal, Mazlum-Der’in de yöneticiliğini yapmıştı. DİYARBAKIR’DA HAŞİM HAŞİMİ Geçmişte Refah Partisinden (RP) Cizre Belediye Başkanlığı, yine RP’den ve Fazilet Partisinden milletvekilliği yapan Seyit Haşim Haşimi de SP’nin Diyarbakır listesinin başında yer aldı. Haşimi, 7 Haziran seçimlerinde AK Parti’den, 1 Kasım seçimlerinde de bağımsız milletvekili aday adayı olmuştu. ANKARA’DA SÜRPRİZ ADAY SP listesindeki önemli sürprizlerden biri de, Ergenekon operasyonları sürecinde gözaltına alınıp tutuklanan, geçmişte Ankara DGM’de de görev alan emekli hakim Tanju Güvendiren’in Ankara 1. bölge 1. sıradan aday gösterilmesi oldu. Konya’nın eski Belediye Başkanlarından Mustafa Özkafa da SP tarafından Konya’dan aday gösterildi.