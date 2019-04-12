Saadet Partisi'ni icraya veren Fatih Erbakan'dan açıklama

Saadet Partisi Genel Merkezi’ni icraya veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gelen eleştirilerin ardından açıklamada bulundu.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz, ortağı oldukları Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait olan ve Saadet Partisi'nin (SP) kiracı olarak bulunduğu genel merkez binasını, icra yoluyla boşalttırdı.

Saadet Partisi avukatı ve Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, yaptığı açıklamada "Partimizin genel merkeziyle alakalı olarak hukuki süreç devam etmekte. Bu, kira ödenmemesiyle alakalı bir uyuşmazlık. Yani biz burada mülkiyet sahibi olduğumuzu iddia ediyoruz. Onlar da 'kiracı' diyorlar. Bundan dolayı bir icra işlemi başlatılıp, tahliye süreci gerçekleştirildi" derken, Fatih Erbakan ise eleştirilere sosyal medya hesabından "Verdiği sözü tutmak, Müslümanlığın şiarıdır" sözleriyle yanıt verdi.

Erbakan, Saadet Partisi'nin binayı 1 Nisan'da boşaltacağına ilişkin verdiği sözü gösteren bir belge paylaştı.