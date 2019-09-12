Saadet Partisi’ne 'terör propagandası' iddianamesi

5 Mart 2011 tarihinde Saadet Partisi’nin Genel Başkanı seçilen Mustafa Kamalak hakkında, 'Terör örgütü propagandası yapmak ve suçluyu övmek' suçlamalarıyla iddianame hazırlandı.

Necmettin Erbakan’ın ölümünün ardından 5 Mart 2011 tarihinde Saadet Partisi’nin genel başkanı seçilen Mustafa Kamalak hakkında, “Terör örgütü propagandası yapmak ve suçluyu övmek” suçlamalarıyla iddianame hazırlandı. Kamalak’ın "FETÖ’nün propagandasını yaptığı ve FETÖ’cüleri övdüğü" öne sürüldü.

Odatv'den Fethi Yılmaz'ın haberine göre, Mustafa Kamalak’a yönelik 2017 yılında başlatılan soruşturma kapsamında 2019 yılında hazırlanan iddianamede, “suç tarihi ve yeri” olarak ise “2014-2016 yılları – Ankara” yazıyor. Hazırlanan iddianameye göre, Kamalak’a yönelik suçlamaların tarihi, Saadet Partisi Genel Başkanı olduğu son dönemi kapsıyor. Mustafa Kamalak, 5 Mart 2011 tarihinde Saadet Partisi'nin genel başkanı olarak seçilmiş, 30 Ekim 2016 tarihinde de Genel Başkanlık görevini Temel Karamollaoğlu'na devretmişti.