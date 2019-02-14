'Saadet Partisi'ne oy vermeyin' diye çalışma yapan Saadet Partisi heyeti...

Malatya'da Saadet Partisi rozeti taşıyan bir grup kadının ev ziyaretleri yaparak Saadet Partisi'ne oy verilmemesi gerektiğini söylediği ortaya çıktı. Konuya ilişkin Saadet Partisi'nden açıklama geldi.

Saadet Partisi, kendisini Saadet Partili olarak tanıtan ancak partiyle bir bağı olmayan bir grup kadının ev ziyaretleri yaparak bu seçimlerde Saadet Partisi'ne oy verilmemesini istediğini açıkladı.

Saadet Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Emine Akkurt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Son günlerde, partimize karşı kimler tarafından organize edildiği tarafımızca bilinen bir takım ahlak dışı yol ve yöntemlerle saldırılar gerçekleştirilmektedir. Kendilerini Saadet Partili olarak tanıtan, hatta partimizin rozetini takarak evlere ziyaretler yapan bazı hanımlar, 'bu seçimlerde partimiz diğer bir takım siyasi partilerle iş birliği içinde. Onun için Saadete oy vermeyin' iftira ve yalanını söylemektedirler. Şunun bilinmesi gerekir ki, Saadet Partisi 31 Mart yerel seçimlerine hiçbir siyasi partiyle ittifak içerisinde girmemektedir. Her şey apaçık ortadayken bu şekildeki iftira ve yalanlar karşısında, tüm vatandaşlarımızı buradan uyarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.