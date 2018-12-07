Saadet Partisi'nden 'Mansur Yavaş' açıklaması

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, CHP ve İyi Parti'nin Ankara adayının Mansur Yavaş olması durumunda partisinin tutumunun ilerleyen günlerde belli olacağını belirtti. İslam, 'Sayın Mansur Yavaş hepimizin bildiği, kıl payı seçimi kaybetmiş birisi. Çok kaliteli ve iddialı bir aday. Şimdiden ben kendisine başarılar diliyorum' dedi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili açıklama yaptı. Seçim çalışmalarının iyi gittiğini ifade eden İslam, "Teşkilatlarımız ve genel merkezimizin işbirliğinde adayları belirleme sürecindeyiz. Seçime güçlü adaylarla girmeyi düşünüyoruz" dedi.

Seçimde ittifak konusuna da değinen İslam, "Bizim partimizin aldığı karar, seçime bağımsız olarak girmek, tek başımıza girmek; ama gerekli yerlerde dirsek temasına tabii ki gidilebilir. Böyle de bir açık kapı var. Ancak burada herhangi bir işbirliği, SP'nin adaylarının özellikle desteklenmesi ile gündeme gelir. Ama zaten halk arasında da tabanda birleşme, tabanda bir adaya doğru yöneliş, mahalli idareler seçimlerde yaşadığımız bir olaydır" diye konuştu.

'YAVAŞ'A ŞİMDİDEN BAŞARILAR DİLİYORUM'

CHP ve İyi Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Mansur Yavaş olması durumunda SP'nin buna nasıl bakacağını da değerlendiren İslam, "Bize başvurular şu anda inceleniyor. O yüzden bir söz söylememem yakışık almaz. Sayın Mansur Yavaş hepimizin bildiği, kıl payı seçimi kaybetmiş birisi. Çok kaliteli ve iddialı bir aday. Şimdiden ben kendisine başarılar diliyorum. Ama SP'nin nihai tutumu da önümüzdeki günlerde belli olacaktır'' şeklinde konuştu.