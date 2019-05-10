Saadet Partisi'nden 'İmamoğlu' kararı

Saadet Partisi'nin seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek istediği, bunu nasıl bir stratejiyle yapacağı konusunda bir çalışma başlattığı ileri sürüldü. CHP'nin de bu kapsamda Saadet Partisi ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

CHP ile Saadet Partisi arasında dün bir temas yaşandığı öğrenildi. CHP’li Seyit Torun’un ziyaret ettiği Saadet Partisi’nin, İmamoğlu’nun hangi stratejiyle destekleneceği konusunda bir çalışma yaptırdığı belirtildi. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, parti tabanının İmamoğlu’na yöneleceğinin anlaşılması halinde aday gösterilmeyeceği, aksi durumda ise adayın yarışta yer alacağı değerlendirmesi yapılıyor. Ayrıca CHP’nin İstanbul örgütünün Saadet Partisi seçmeni üzerinde eğilim araştırması başlattığı da belirtildi.