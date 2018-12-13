Saadet Partisi'nden Erdoğan'a adaylık teklifi: Keşke...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Keşke diyoruz Tayyip Bey Cumhurbaşkanlığını bıraksa da bizim İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayımız olsa' dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimlere ilişkin ilginç bir açıklamada bulundu.

“Açıkçası, bu adayları belirlerken, İstanbul adayında hep takılıp kaldığımız bir nokta var. ‘Keşke’ diyoruz Tayyip Bey Cumhurbaşkanlığını bıraksa da bizim İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayımız olsa. Çünkü o işi iyi yapıyordu. Hakkını veriyordu. Bu ocakta piştiği için, buranın hikmetiyle belediyecilik Anadolu’da zirve yapmıştı" diyen Karamollaoğlu, "Tabii kader kendisine başka bir yol çizdi ve devlet yönetiminin başına geçti. Bu ikisi başka şey işte. Biz milletimizi Tayyip Bey’in devlet nizamını bozduğuna, sistemi yürütemediğine ikna edemiyoruz. Keşke kendisi bunları düşünüp vazgeçse de gelse bizim Büyükşehir Belediye başkanımız olsa. Hem İstanbul iyi bir Belediye Başkanı kazanmış olur, hem de ülkemizi daha iyi yönetecek isimleri partimiz Ankara’ya taşır" ifadelerini kullandı.