Saadet Partisi'nden AKP'ye: FETÖ ile yıllar boyu iş tutmuş insanların...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'la ilgili AKP'ye yanıt vererek, 'Hayatı boyunca FETÖ ile bir kere bile yan yana gelmemiş bir insanı, FETÖ ile yıllar boyu iş tutmuş insanların darbeci diye eleştirmesi akla mantığa sığar mı' diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Meclis'te yaptığı konuşmanın ardından hakkında soruşturma başlatılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'la ilgili olarak AKP'nin eleştirilerine yanıt verdi.

T24'ün haberine göre İslam'a yönelik "bir linç kampanyası başlatıldığını" savunan Karamollaoğlu, "Hayatı boyunca FETÖ ile bir kere bile yan yana gelmemiş bir insanı, FETÖ ile yıllar boyu iş tutmuş insanların darbeci diye eleştirmesi akla mantığa sığar mı" dedi.

Saadet Partisi lideri, "Biz biliyoruz ki burada mesele Cihangir Bey’in hakikatin tarafında tavizsiz bir şekilde duruyor olmasıdır. Ve hakikati en gür seda ile haykırıyor olmasıdır" diye ekledi.

'FETÖ İLE YILLAR BOYU İŞ TUTMUŞ İNSANLARIN...'

Partisinin Ankara'da bir otelde düzenlenlediği, İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'nda konuşan Karamollaoğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Malumunuz olduğu üzere şimdi gündemimizde olan bir başka mesele ise İstanbul Milletvekilimiz Sayın Cihangir İslam Bey’e karşı başlatılan linç kampanyasıdır. Efendim neymiş mesele? İddia ediyorlar ki Cihangir İslam Bey yaptığı konuşma ile 15 Temmuz darbesine karşı gösterilen direnişi aşağılamış, darbenin yanında yer almış! Şimdi burada aziz milletimizin vicdanına sormak istiyorum. Hayatı boyunca FETÖ ile bir kere bile yan yana gelmemiş bir insanı, FETÖ ile yıllar boyu iş tutmuş insanların darbeci diye eleştirmesi akla mantığa sığar mı? 15 Temmuz gecesi daha cumhurbaşkanı çağrı yapmandan sokağa çıkan ve sabaha kadar darbecilerle mücadele eden bir insanın bu duruşu aşağılaması akla mantığa sığar mı? Biz biliyoruz ki burada mesele Cihangir Bey’in hakikatin tarafında tavizsiz bir şekilde duruyor olmasıdır. Ve hakikati en gür seda ile haykırıyor olmasıdır. Hakikati baskı ve tahakkümle susturabileceğini zannedenlere sesleniyorum! Yanılıyorsunuz, hakikatin er yada geç ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır."