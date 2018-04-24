Saadet Partisi yöneticisinden 'Gül' iddiası: CHP ve SP anlaştı

Saadet Partisi'nin Kayseri'deki etkili bir ismi, 'CHP ile SP, Sayın Gül'ün adaylığı konusunda hemfikir. Genel Başkan yardımcımız Atik Ağdağ, birebir görüşmeleri sürdürüyor. Ancak Meral Hanım ortak adaylık konusunda ikna olmadı' dedi.

Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olacağı iddialarına ilişkin Saadet Partisi yöneticisinden önemli bir açıklama geldi.

DHA'nın haberine göre, Ankara'da bulunan ve Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak çalışmalara 'hemşehrisi' sıfatıyla katılan isminin açıklanmasını istemeyen bir Saadet Partisi yöneticisi, "Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak, partimiz ve CHP'nin genel başkanları düzeyinde yapılan görüşmede sıkıntı yok. CHP ve SP, hemşehrimizi ortak aday çıkarma konusunda hemfikir. Ancak şu anda Meral Hanım cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrarlı. Kendisi ikna edilmeye çalışılıyor. Abdullah beyin adaylığı girişimlerimizi genel başkanımız Temel Bey'in yanı sıra birebir genel başkan yardımcımız Atik Ağdağ yürütüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Hanım da 'Evet' derse, ortak adaylık konusunda Sayın Gül ikna olur" diye konuştu.