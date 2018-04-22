Saadet Partisi yöneticisinden 'Akşener' yanıtı: Tabanımızı bir kadına oy vermeye ikna edemeyiz

Meral Akşener'in adaylığına destek verip vermeyecekleri sorulan Saadet Partisi yöneticisi, “Meral Hanıma saygımız sonsuz ama bizim tabanımızı bir kadına oy vermeye ikna etmemiz çok zor" dedi.

Adı verilmeyen bir Saadet Partisi yöneticisi, İyi Parti liderin ortak aday gösterilmesine ilişkin soruyu yanıtladı.

Gazete Duvar'a konuşan Saadet yöneticisi, Saadet Partisi-İyi Parti ittifakının "seçmeni mutlu edeceği" yorumuna katıldığını belirtirken, Akşener'in adaylığına "kadın" olması sebebiyle karşı çıktı.

Saadet Partisi yöneticisinin "Neden iki parti cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak bir aday göstermiyor? Mesela İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ortak adayınız olabilir” sorusuna verdiği yanıt, “Meral Hanıma saygımız sonsuz ama bizim tabanımızı bir kadına oy vermeye ikna etmemiz çok zor” oldu.

Meral Akşener’in tecrübeli bir siyasetçi olduğunu söyleyen aynı SP yöneticisi, “Tahminimce bu süreçte bütün bu hesapları kendisi çoktan yapmıştır” diye konuştu.