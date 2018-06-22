Saadet Partisi mitinginde havaya ateş açıldı

Saadet Partisi'nin Zonguldak'ta düzenlediği mitingde bir kişi havaya ateş açtı. Silahıyla birlikte gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Saadet Partisi’nin Zonguldak’ta düzenlediği mitingde B.A. isimli bir kişi havaya ateş açtı. Şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Milli Gazete’nin aktardığı habere göre Zonguldak’ta Saadet Partisi milletvekili adaylarının düzenlediği “Sevgi Yürüyüşü”nün ardından Tepebaşı Mahallesi’nde miting düzenlendi.

Bir kişinin “Sizi burada istemiyoruz, gidin buradan” şeklinde bağırdığı öne sürüldü. Şahsın miting alanından uzaklaştırılmasının ardından dört el silah sesi duyuldu.

Zonguldak’ta yayın yapan Pusula gazetesinin haberine göre de silah sesleri üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Polis yaptığı araştırmanın ardından isminin B.A. olduğu öğrenilen şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alındı. B.A.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.