Saadet Partisi İdris Naim Şahin'i savundu: Etkin pişmanlık kuralı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ordu'dan aday gösterdikleri İdris Naim Şahin'e ilişkin, 'Geçmişte bizim partimizde olmuş, ayrılmış yeni bir yola girmiş ama arkasından dönmüş olanlar veya başka partilere mensup olmuş, bazı konularda birtakım yanlış politikaların içinde bulunmuş olanlar eğer bu politikalardan dönerlerse, biz buna etkin pişmanlık kuralı diyoruz' dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdikleri eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e yönelik eleştirilere ilişkin konuştu.

"Biz, bu seçime giderken bir, iki prensibimizi ilan etmiştik. Bir, bu seçimleri kazanmak için yola çıktık. Geçmişte bizim partimizde olmuş, ayrılmış yeni bir yola girmiş ama arkasından dönmüş olanlar veya başka partilere mensup olmuş, bazı konularda birtakım yanlış politikaların içinde bulunmuş olanlar eğer bu politikalardan dönerlerse, biz buna etkin pişmanlık kuralı diyoruz. Partimizden aday olabileceklerini ilan ettik" diyen Karamollaoğlu, "Şahin'e belli sebeplerden dolayı birtakım tepkiler olabilir ama mahalli idareler, adı üstünde mahalli seçimlerle iş başa gelecek insanlar aday oluyor. Biz, hemen her seçim bölgesinde özellikle de illerde mutlaka bir yoklama yaptırdık. Seçilme şansı çok yüksek olarak gördük, kendisini aday olarak gösterdik. Tepkileri de anlayışla karşılıyorum ama bunu çığrından çıkarmamak icap eder" ifadelerini kullandı.