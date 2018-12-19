Saadet Partisi: CHP ve İyi Parti adaylarını desteklemeyeceğiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimde CHP ve İyi Parti'nin ortak adaylarını desteklemeyeceklerini; bütün belde, ilçe ve illerde aday göstermeye çalışacaklarını söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimde bütün belde, ilçe ve illerde aday göstermeye çalışacaklarını söyledi.

'KENDİ ADAYLARIMIZI ÇIKARACAĞIZ'

Partisinin Ankara’daki genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen Karamollaoğlu, CHP ve İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul'da çıkardığı belediye başkan adaylarının Saadet Partisi tarafından desteklenip desteklenmeyeceği sorusuna, "Yerel seçimlerde ittifak yapmayacağımızı daha önce de söylemiştik. Ortak aday açıklama, müşterek aday çıkarma kendi takdirleridir, biz kendi adaylarımızı çıkaracağız" yanıtını verdi.

Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak talebine olumsuz yanıt veren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İyi Parti gibi bir işbirliğimiz olmayacak" demişti.