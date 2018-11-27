Saadet Partisi, CHP ile neden ittifak yapmadığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak talebine olumsuz yanıt veren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'İyi Parti gibi bir işbirliğimiz olmayacak' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün İyi Parti gibi "Millet İttifakı"nda birlikte olduğu Saadet Partisi’ne ittifak teklifi götürmüştü.

Görüşme sonrası ittifak yapılmayacağı açıklanırken, Temel Karamollaoğlu, görüşmeye ilişkin Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu.

“Ben öteden beri söylüyorum, mahalli seçimde genel ittifak isabetli değil” diyen Karamollaoğlu, bu düşüncesini CHP liderine de ilettiğini belirtip gerekçesini şöyle dile getirdi:

“Görüşmemizde genel ülke meseleleri üzerinde de durduk. Ben orada da söyledim, bütün partilerle mahalli yerde, ilde, ilçede, beldede dirsek teması olabilir, zaten bugüne kadar da oluyordu. Ama yukarıdan genel bir ittifakı doğru bulmuyorum. Çünkü kutuplaşmayı arttırıyor. Kutuplaşma da zarar veriyor. Böyle ittifaklar birileri tarafından da bu kutuplaşmanın aracısı haline getiriliyor. Bundan kaçınmak lazım, ama CHP ile de mahallinde dirsek teması olabilir.”

Karamollaoğlu, “CHP ile bizim işbirliğimiz İyi Parti gibi olmayacak mı diyorsunuz?” sorusuna ise, “Evet, İYİ Parti gibi bir işbirliğimiz olmayacak” yanıtını verdi.