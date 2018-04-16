Saadet Partisi AKP ile ittifaka kapıları kapadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Cumhur İttifakı'na eklemek istediği Saadet Partisi, AKP'ye kapıları kapattı.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP ile ittifak konusunda açıklamalarda bulundu.

"Bu arkadaşlarımız herhalde biraz kilo aldılar, bizim gömlek bunlara sığmaz, giremezler, yırtılır. O kadar büyük, ciddi yanlış adımlar attılar ki telafisi bu arkadaşlar tarafından mümkün değil" diyen Karamollaoğlu, "Biz bir ittifak kurabilir miyiz? Garip geliyor ama arkadaşlar derse ki 'Biz size devleti teslim ettik, gelin beraber yönetelim, kararları da siz alın' o zaman varız. Ama sil baştan her şeyi değiştirmek şartıyla. Başka türlü ülkenin düze çıkması mümkün değil" ifadelerini kullandı.