Saadet Partisi adayını 1 Mayıs'ta açıklayacak

Saadet Partisi, cumhurbaşkanı adayının 1 Mayıs'ta, Ankara'da duyurulacağını açıkladı.

Saadet Partisi, akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. 24 Haziran seçimleriyle ilgili partinin yetkili organlarında değerlendirme yapıldığı belirtilerek "titiz bir şekilde yürütülen anket, istişare ve görüşmeler neticesinde" cumhurbaşkanı adayının 1 Mayıs günü, Ankara'da yapılacak bir toplantıyla kamuoyuna duyurulacağı söylendi. Açıklamada "Partimiz bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ülkemizin demokrasi ve uzlaşma kültürüne katkı yapma çabasını sürdürecektir" vurgusuna da yer verildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu öğle saatlerinde "Bugün akşama doğru belki birtakım açıklamalarımız olabilir" demişti.