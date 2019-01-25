Saadet Partisi 277 adayı açıkladı

Saadet Partisi, 31 Mart seçimleri öncesi 277 belediye başkan adayını açıkladı.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, önümüzdeki hafta sonu Ankara'da düzenlenecek aday tanıtım programı öncesinde partinin 277 belediye başkan adayı belirlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Ali Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne Süleyman Demirel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne Levent Baştürk, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne Osman Cemali Marasalı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne Feti Pehlivan aday gösterildi.