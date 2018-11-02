Saadet Partili vekil hakkında soruşturma açıldı: Gerekçe Meclis konuşması

Ankara Başsavcılığı, Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma gerekçesi, İslam'ın Meclis'teki 15 Temmuz açıklamaları oldu.

24 Haziran seçimlerinde CHP'den milletvekili seçilen ve ardından Saadet Partisi'ne geçen Cihangir İslam hakkında, TBMM’de yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma açıldı.,

Meclis'te AKP sıralarından kendisine yönelen tepkilere yanıt veren İslam, “Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir, doğru ile yanlış çatışır, yanlış ile yanlış da çatışır; batıl ile batıl da çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede" dedi.

İslam, “Ne oldu 15 Temmuzda? Burada 4 parti aslanlar gibi imza verdi, Yenikapı’ya giderken HDP’den kurtuldunuz, Anayasa’yı referanduma giderken CHP’den kurtuldunuz ama bugün MHP’ye ihtiyacınız olduğu için MHP’yle yan yana duruyorsunuz. Siz kadir kıymet bilmez, siyaseten nankörsünüz, nankör. 15 Temmuz bahane, bütün muhaliflerinizi, dürüst insanları, hakkı söyleyenleri, zulmünüzü yüzünüze söyleyenleri tasfiye ediyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalar gerekçe gösterilerek Ankara Başsavcılığı tarafından İslam hakkında soruşturma açıldı.