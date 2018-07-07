Saadet Partili Karaduman: CHP'yle problemimiz yok

CHP listesinden TBMM'ye giren Saadet Partili Abdülkadir Karaduman, CHP'den istifalarının 'bir problemle' ilgisi olmadığını belirtti.

CHP listelerinden milletvekili seçilen Saadet Partililer bugün TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreni sırasında CHP'den istifa ettiler.

Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman ve İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, CHP'den istifa ederek TBMM kayıtlarına Saadet Partisi milletvekilleri olarak kaydedilmesinin ardından CHP'nin koltuk sayısı 144'e düştü.

'BİR PROBLEMLE İLGİSİ YOK'

BBC Türkçe'ye konuşan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, "İstifa kararımızın herhangi bir problemle ilgisi yok" açıklamasında bulundu.

"Son süreçte CHP’nin demokrasiye dönük tutumlarını ve Millet İttifakı’nı son derece önemli görüyorum" diyen Karaduman, Millet İttifakı'nın "farklı siyasi görüşten partileri bir araya getirerek, sosyal bölünmenin önüne geçtiği" yorumunu yaptı.

YÜREKLERİ NEREYE GÖTÜRÜRSE...

Karaduman, "İstifa kararımızın seçim sürecinden sonra CHP ile yaşanmış herhangi bir problemle ilgisi yoktur. Zaten CHP sıralarında partimizin kontenjandan seçilmiştik, Cihangir Bey ile de görüşüp bu kararı aldık" diye konuştu ve ekledi:

"Vicdan ve merhamet neredeyse orada saf alacağız. Hangi partinin sıralarında olursak olalım, nerede olduğumuzdan çok ülke sorunlarına dair ne söylediğimiz önemli."