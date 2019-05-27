Saadet Partili Aktaş'tan Numan Kurtulmuş'a: Allah belanı versin

Saadet Partili Ali Aktaş, 'Önce 23 Haziran’ı geçelim, ondan sonra gerekirse siyasi bakımdan tövbe istiğfar ederek yanlışlarımızdan kurtulacağız' diyen AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a tepki gösterdi.

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ali Aktaş, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un “23 Haziran’ı geçelim, sonra gerekirse tövbe ederiz” sözlerine sert tepki gösterdi.

Aktaş, "Numan Kurtulmuş küskün seçmene şöyle seslenmiş; 'Önce 23 Haziran’ı geçelim, ondan sonra gerekirse siyasi bakımdan tövbe istiğfar ederek yanlışlarımızdan kurtulacağız' Allah belasını versin. Bu denli oportünist olabileceğini bilemedik. Milli Görüşten yetişmiş bir nesli heba etti" dedi.