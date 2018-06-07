'S-400'ü alın ama kullanmayın'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Pompeo ile yaptığı görüşmede 'Rusya'dan S-400 alın ama kullanmayın' teklifi yapıldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında geçen Pazartesi gerçekleşen görüşmede Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füzeleri de gündemdeydi.

Hürriyet'ten Serkan Demirtaş'ın haberine göre ABD’nin baskılarına karşı Türkiye, her düzeyde, “S-400’ten vazgeçmeyiz. Bu satışın bir de Rusya tarafı var” diyerek kapıyı kapattı. Bununla birlikte, Türkiye, ABD’li bazı yetkililerin açıkça ifade ettiği “S-400’ler başta F-35’ler olmak üzere NATO uçak ve diğer silah sistemlerine tehdit oluşturur” argümanına karşı “Gelin bu kaygıları birlikte gidermek için ortak bir çalışma yapalım” önerisinde bulundu. Türkiye’nin S-400 konusunda kararlı tutumu üzerine ABD’li yetkililerin “Alın ama kullanmayın” yaklaşımını dile getirdikleri öğrenildi.

ERTELEME BİLGİSİ VERİLDİ

İkili görüşmelerde Türk tarafının, S-400 ya da alacağı başka bir silah sisteminin NATO’nun herhangi bir sistemine tehdit oluşturmaması için çok hassas davrandığını somut örneklerle açıkladığı, acil bir ihtiyaç olmasına karşın S-400 sistemini 9 ay yerine 19 ayda teslim almaya karar verildiğini ABD’ye aktardığı beliritildi. Türkiye, “Eğer 9 ayı kabul etseydik, o zaman S-400’leri Ruslar kendi yazılımlarıyla kuracaklar ve sadece Rus askerleri kullanabilecekti. Biz ise tamamen kendi askerlerimiz tarafından kullanılabilmesi için daha uzun bir teslim sürecini tercih ettik” bilgisini de iletti.

TRUMP'TAN 'PATRIOT' ÇÖZÜMÜ

Türkiye’nin çevresindeki ülkelerin önemli miktarda füzeye sahip olduğunu örneğin ileride İran’la yaşanabilecek bir sıkıntıda Türkiye’nin kendisini koruyacak bir hava savunma sisteminin olmadığı ABD’ye aktarıldı. Bu konunun ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptıkları yüz yüze ve telefon görüşmelerinde de gündeme geldiği öğrenildi. Trump’ın Patriotların hemen satışının gerçekleşebileceği yönünde görüş ifade ettiği belirtildi. Başka ABD’li yetkililerin de dile getirdiği bu teklif üzerine “Kongre’den güvence koşuluyla” değerlendirilebileceği yanıtı verildi.