S-400’lerin nereye konuşlandırılacağı belli oldu

Türkiye'nin S-400'leri güney sahiline konuşlandırmayı düşündüğü iddia edildi.

Türkiye’nin Rusya'dan alınacak S-400’leri güney sahiline konuşlandırmayı düşündüğü iddia edildi.

Bloomberg’in dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, Türkiye S-400’leri, Kıbrıs ile Akdeniz'in doğusundaki doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleriyle ilgili tartışma yaşadığı için güney sahiline konuşlandırmayı planlıyor.

Kaynaklar S-400’ler için sadece Akdeniz sahillerinin değil, başka yerlerin de düşünüldüğünü aktardı. Kaynaklara göre S-400’ler Ruslar tarafından inşa edilen Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu’da da konuşlandırılabilir. Türk hükümetinin konu ile ilgili yorum yapmadığı bildirildi.