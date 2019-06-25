'S-400'lerin ilk parçalarının sevkiyatı en yakın zamanda başlayacak'

Rusya Ticaret Bakanı Denis Manturov, Türkiye'ye S-400 sevkiyatının yakın zamanda başlayacağını açıkladı.

Rusya Ticaret Bakanı Denis Manturov, S-400 hava savunma sistemlerinin parçalarının Türkiye'ye sevkiyatının yakın zamanda başlayacağını duyurdu.

Sevkiyata ilişkin konuşan Manturov, "ABD'nin, sözleşme şartlarının yerine getirilmesini engelleme girişimlerine karşın, Türkiye S-400 hava savunma sistemi satın almış olması konusunda sağlam ve tavizsiz bir tavır sergiledi" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Ticaret Bakanı, "S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatı için gereken tüm kararlar alınmış durumda. İlk parçaların sevkiyatı planlandığı gibi en yakın zamanda başlayacak" ifadesini kullandı.