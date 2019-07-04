S-400'lerin geliş tarihi belli oldu

S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin Pazar günü iki kargo uçağına yükleneceği, kısa bir süre içinde ise Türkiye'ye geleceği ileri sürüldü.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin teslimat tarihi netleşti. Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, S-400'lerin Rus askeri havalimanından Pazar günü yüklemesi yapılması planlanırken önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. S-400'lerin sevkiyatı için iki Rus kargo uçağı kullanılacak. S-400'lerin kurulumu için özel teknik ekip daha önce Türkiye'ye gelmişti. Rusya'dan gelen 9 kişilik ekibin dışında, füze sisteminin kurulumu için teknik çalışmaları yapacak ekibin de Pazartesi gününe kadar Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. İlk etapta sadece bir S-400 bataryasının Türkiye'ye getireleceği, sevkiyatın aşama aşama gerçekleştirileceği belirtiliyor.